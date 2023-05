Bayern-Frauen können Meisterschaft perfekt machen

Alexander Straus - Alexander Straus, Cheftrainer des FC Bayern München, steht auf dem Platz. Die Fußballerinnen des FC Bayern München können am Samstag (13.00 Uhr/Magenta TV) die deutsche Meisterschaft perfekt machen. - Foto: Christian Kolbert/Bildagentur Kolbert/dpa/Archivbild

Die Fußballerinnen des FC Bayern München können am Samstag (13.00 Uhr/Magenta TV) die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Das Team von Trainer Alexander Straus tritt am vorletzten Bundesliga-Spieltag bei Bayer Leverkusen an. Nach der 0:4-Pleite des Titelverteidigers und Dauerrivalen VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag führen die Münchnerinnen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Für den FC Bayern mit Nationalspielerinnen wie Lina Magull, Lea Schüller und Klara Bühl wäre es der fünfte Titel nach 1976, 2015, 2016 und 2021. Die Meisterschale würden die Spielerinnen allerdings erst am letzten Spieltag erhalten, an dem sie gegen Absteiger Turbine Potsdam ran müssen.

