Bayern-Basketballer verlieren gegen Außenseiter Bologna

Bayern Münchens Basketballer spielen nur am Anfang gut. Dann kippt das Spiel und Bologna entführt unerwartet Punkte aus dem BMW Park. Es war das schwächste Heimspiel der Bayern seit langem.

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Durch das 72:82 (32:35) gegen Virtus Bologna aus Italien haben sie ihre gute Ausgangssituation im Kampf um die Playoffs wieder verschlechtert. Nach 22 Begegnungen haben die Bayern nun zwölf Siege und zehn Niederlagen. Es war erst die zweite Heimpleite in der Euroleague-Saison. Bester Werfer vor 11.500 Zuschauern im BMW Park war Devin Bookermit 21 Punkten.

Nur 48 Stunden nach dem Angriffsfeuerwerk gegen Monaco zeigten die Bayern vor allem in der Offensive eine erschreckend schwache Leistung. Dabei hatte das Spiel gut für sie begonnen. Ein schnelles 8:0 und 16:8 nach fünf Minuten gaben dennoch keine Sicherheit. Das frühe zweite Foul von Nationalspieler Nick Weiler-Babb und dessen folgende Auswechslung sorgten für einen Bruch im Spiel der Hausherren.

Fahrig und schlechte Wurfquote

Bologna nutzte dies, stellte den deutschen Meister vor große Probleme. Die agierten zu statisch, trafen nur wenig und verloren völlig ihren Rhythmus. Einzig Booker hielt dagegen. Der Forward erzielte knapp die Hälfte alles Körbe. Dennoch lag der Außenseiter zur Pause vorn, da München den 16 Punkten nach fünf Minuten nur noch die gleiche Anzahl bis zur Halbzeit folgen ließen.

Nach Wiederanpfiff änderte sich wenig. Die Bayern leisteten sich einfache Fehler, bekamen in der Folge aber zumindest in der Defensive etwas mehr Zugriff. Vorn gelang weiterhin wenig. Von außen blieb die Wurfquote unterirdisch. So gingen die Bayern mit einem Fünf-Punkte-Rückstand in das abschließende Viertel. Ein kurzer Spurt kurz vor Spielende reichte nicht mehr, um das Spiel zu drehen.

