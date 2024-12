Bayern-Basketballer verlieren erstmals im SAP Garden

Jetzt hat es die Bayern-Basketballer im SAP Garden erwischt. Gegen den Titelverteidiger setzt es eine Niederlage. Zwei deutsche Nationalspieler sind beste Bayern-Werfer.

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague die erste Niederlage im heimischen SAP Garden kassiert. Das Team des früheren Nationaltrainers Gordon Herbert musste sich Titelverteidiger Panathinaikos Athen mit 69:80 (36:32) geschlagen geben.

Zuvor hatte der deutsche Meister in seiner neuen Heimstätte alle acht Partien gewonnen. Gegen das griechische Topteam war Andreas Obst mit 19 Punkten bester Werfer bei den Gastgebern. Johannes Voigtmann kam auf 14 Punkte und 13 Rebounds.

Guter Bayern-Start

Die Bayern erwischten im mit 11.000 Zuschauern ausverkauften SAP Garden einen guten Start und lagen schnell mit 9:0 in Führung. Doch gegen Ende des ersten Viertels fanden die Griechen besser in die Partie und zogen Mitte des zweiten Abschnitts sogar mit zehn Punkten davon (30:20). Doch die Münchner fanden zurück in die Partie und lagen zur Pause wieder mit 36:32 vorn.

Nach dem Seitenwechsel ging es in der packenden Partie hin und her. Im Schlussviertel lagen die Bayern noch einmal mit 67:66 in Führung, doch dann zog Panathinaikos mit einem 12:0-Lauf entscheidend davon.

