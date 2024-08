Bayern-Basketballer holen Weltmeister Voigtmann

Der FC Bayern Basketball nimmt einen Weltmeister unter Vertrag. Der 31-jährige Voigtmann kehrt damit nach vielen Jahren im Ausland in die Bundesliga zurück.

Basketball-Weltmeister Johannes Voigtmann wechselt zum deutschen Meister FC Bayern. Der 31-Jährige kommt vom italienischen Spitzenclub Olimpia Mailand und erhält einen Vertrag bis 2027, wie die Münchner mitteilten.

Für den Center kommt es damit auch zum Wiedersehen mit Bayerns neuem Trainer Gordon Herbert, unter dem Voigtmann 2023 mit der deutschen Nationalmannschaft sensationell Weltmeister wurde.

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Voigtmann mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes durch eine Niederlage gegen Serbien Bronze verpasst und wurde Vierter. Für Chefcoach Herbert war es das letzte Turnier als Bundestrainer. Sein Nachfolger wird am Donnerstag präsentiert.

Geschäftsführer Pesic: Voigtmann eine Führungspersönlichkeit

„Mit Jo Voigtmann bekommen wir einen Spieler von internationaler Klasse“, äußerte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic. Der gebürtige Thüringer sei aber auch eine Führungspersönlichkeit.

Voigtmann spielte zuletzt 2016 für die Frankfurt Skyliners in der Bundesliga. Über Stationen beim spanischen Club Baskonia und ZSKA Moskau in Russland ging es für ihn nach Italien. „Ich bin sehr froh, in München zu sein und nach langen Jahren im Ausland nach Deutschland und in die Bundesliga zurückzukehren“, sagte Voigtmann.

