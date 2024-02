Bayern-Basketballer als Favorit auf erneuten Pokal-Titel

Es geht um den ersten Titel der Basketball-Saison. Der Favorit ist keine große Überraschung.

Titelverteidiger Bayern München geht als klarer Favorit ins Top Four um den Pokal der Basketball-Bundesliga. Die Bayern sind in der Liga seit zwölf Spielen ungeschlagen und haben zudem den Heimvorteil auf ihrer Seite. Die Münchner treffen an diesem Samstag (14.00 Uhr/BR-Fernsehen und Dyn) im ersten Halbfinale auf die Bamberg Baskets. Im zweiten Halbfinale (17.30 Uhr/Dyn) spielen Alba Berlin und der deutsche Meister ratiopharm Ulm gegeneinander. Das Endspiel findet am Sonntag (14.00 Uhr/BR-Fernsehen und Dyn) statt.

© dpa-infocom, dpa:240216-99-17453/2