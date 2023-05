Bayerischer Verfassungsorden für «Bully» und Susanne Klatten

Verleihung des Bayerischen Verfassungsorden - Susanne Klatten,(l-r), Ilse Aigner (CSU), Claudia Dalla Torre und Michael "Bully" Herbig, bei der Verleihung des Bayerischen Verfassungsordens im bayerischen Landtag. - Foto: Matthias Balk/dpa

Filmemacher Michael «Bully» Herbig und Unternehmerin Susanne Klatten sind am Freitag in München mit dem Bayerischen Verfassungsorden geehrt worden. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) verlieh den Orden auch an Claudia Dalla Torre, die langjährige Vorsitzende des Vereins «Frauen helfen Frauen»: «Sie waren ein echter Segen für Frauen und Kinder in Not.»

Herbig würdigte sie als «Tausendsassa»: «Geliebt vom Publikum, gefeiert von Kritikern». Klatten, Hauptanteilseignerin von BMW, gehöre «zu den wirtschaftlich prägendsten Persönlichkeiten der Bundesrepublik», sagte Aigner.

© dpa-infocom, dpa:230512-99-664944/3