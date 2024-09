„Wer fordert, muss auch fördern“ – so lautet die Botschaft, die von der Bezirksversammlung des Bayerischen Städtetages in Simbach am Inn ausging. Die Kommunen sehen sich finanziell in einer extremen Schieflage und hoffen auf mehr Unterstützung durch den Staat. Auch zum Thema Migration haben die Kommunalpolitiker klare Forderungen gestellt.