Bayerischer Buchpreis 2023: Ehrenpreis für Illies

Der Bestsellerautor Florian Illies erhält anlässlich des Bayerischen Buchpreises 2023 den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. «Florian Illies malt mit Worten. Seine Bücher sind Collagen der Zeitgeschichte - unterhaltsam, humorvoll, kritisch und dabei nie langweilig», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München. Illies fange in seinen Werken gekonnt die Atmosphäre vergangener Zeiten in starken Geschichten ein.

Sein Bestseller «Generation Golf» sei eine ironisch-liebevolle Hommage an und über seine Generation. «Auch ich habe darin manches unserer Jugendzeit wiedererkannt», sagte Söder. Mit «1913» sei Illies ein Welterfolg gelungen. «Er ist ein exzellenter Beobachter, Historiker und Journalist. Seine Geschichten sind authentische Zeitreisen: Sie fesseln und lassen die Leser nicht mehr los.»

Mit dem Bayerischen Buchpreis werden die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik ausgezeichnet. Darüber hinaus würdigt der Freistaat Bayern mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ein herausragendes publizistisches Gesamtwerk. Der Bayerische Buchpreis wird in diesem Jahr zum zehnten Mal vergeben.

Der Ehrenpreis ging in den vergangenen Jahren an Sir Christopher Clark (2022) Frank Schätzing (2021), Harald Lesch (2020), Joachim Meyerhoff (2019), Christoph Ransmayr (2018), Tomi Ungerer (2017), Ruth Klüger (2016), Cornelia Funke (2015) sowie an Silvia Bovenschen (2014). Die Preisverleihung findet am 7. November in der Münchner Residenz statt.

Die unabhängige Jury - bestehend aus Andreas Platthaus, Marie Schoeß und Cornelius Pollmer - wählt im Laufe des Abends im Rahmen einer Jury-Sitzung live auf der Bühne die Preisträger in den Kategorien Sachbuch und Belletristik aus jeweils drei nominierten Büchern aus. Der Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern mit Unterstützung der Staatskanzlei vergeben.

