Bayerischer Arbeitsmarkt: Nur leichte Frühjahrsbelebung

Agentur für Arbeit - Der Schriftzug "Agentur für Arbeit" steht auf einem Gebäude. - Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist im Mai zurückgegangen. Allerdings fiel die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt geringer aus als noch in den Vorjahren. 242.743 Menschen waren im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum April um 3,4 Prozent. Im Vergleich zum Mai 2022 waren allerdings 33.185 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag zum Stichtag der Erhebung am 11. Mai bei 3,2 Prozent. «Wir beobachten diese Entwicklung in den nächsten Monaten sehr genau», sagte Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion.

