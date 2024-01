Bayerische Wirtschaft: Tarifbindung nimmt zu

Die Tarifbindung der bayerischen Unternehmen hat nach Angaben der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) leicht zugenommen. Demnach galt für mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach jüngsten Zahlen für das Jahr 2022 ein Tarifvertrag - für 43 Prozent ein Flächentarifvertrag, für weitere 9 Prozent ein Haustarif ihres jeweiligen Unternehmens. „Im Vergleich zu 2021 hat die direkte Tarifbindung um zwei Prozentpunkte zugenommen“, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Donnerstag in München.

Darüber hinaus orientieren sich nach Brossardts Worten viele weitere Unternehmen an den Regelungen der Tarifverträge in ihren Branchen, so dass laut vbw insgesamt für 78 Prozent der Beschäftigten in Bayern ein Tarifvertrag oder eine tarifähnliche Regelung gilt.

„Fakt ist, dass die Flächentarifverträge in den allermeisten Branchen nach wie vor die Leitbedingungen stellen“, sagte Brossardt. „Eine Erosion der Tarifbindung ist in Bayern nicht festzustellen.“ Grundlage der Berechnungen waren Daten des Internationalen Instituts für Empirische Sozialökonomie (INIFES) und des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB).

Die vbw wandte sich gegen Gewerkschaftsforderungen nach einer 32-Stunden-Woche oder Tariftreueregelungen. Letztere sind sowohl im Bundestag als auch im Landtag seit Jahren immer wieder Thema. Dabei geht es darum, dass die öffentliche Hand Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben soll.

