Bayerische Staatsoper ist „Opernhaus des Jahres“

Die Bayerische Staatsoper in München ist mit dem Titel „Opera Company of the Year“ (Opernhaus des Jahres) der International Opera Awards 2023 ausgezeichnet worden. Das teilte die Staatsoper am Freitag mit. Demnach fand die Verleihung in Warschau statt. Überdies erhielt die Neuproduktion „Krieg und Frieden“ die Auszeichnung als „New Production“.

„Dieser Titel ist sensationell, hochverdient und nicht genug“, sagte Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU). Dass auch die Neuproduktion geehrt wurde, zeige: „An der Bayerischen Staatsoper führen höchste Professionalität, künstlerische Innovationskraft und eine herausragende Teamleistung zu absoluten Meisterstücken.“

Staatsintendant Serge Dorny sagte, Ziel der Bayerischen Staatsoper sei es, „Kunst und Oper in die heutige Gesellschaft hineinzutragen, um Leben zu verändern und die Gesellschaft von heute und morgen aktiv mitzugestalten“. Dorny würdigte die Leistung sämtlicher Teams vor und hinter den Kulissen.

