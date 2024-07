Bayerische Spiele: Diese Athleten aus Bayern vertreten Deutschland am 31. Juli in Paris

Der Juli endet am Mittwoch. Olympia geht jedoch weiter. Ob im Rudern, Fußball oder Reiten. Auch am 31. Juli sind die bayerischen Sportler wieder in vielen verschiedenen Sportarten vertreten. Auf das DFB-Team wartet Angstgegner Sambia, Elena Lilik aus Augsburg will ihre Medaillenchance nutzen und die Hockeyherren spielen gegen den Tabellenführer.









Nach dem Stimmungsdämpfer am Sonntagabend – die deutschen Fußballerinnen hatten 1:4 gegen die USA verloren – geht es am Mittwoch gegen Sambia. So mancher Fußballfan könnte beim Blick auf den Gegner Schweißausbrüche bekommen. Nicht, weil Sambia zu den Turnierfavoriten zählt.



Das afrikanische Binnenland steht aktuell auf Rang 64 der Weltrangliste. 60 Plätze hinter dem deutschen Team, das mit Klara Bühl (23) aus Haßfurt in Unterfranken, Giulia Gwinn (25), Lea Schüller (26), Lena Oberndorf (22) und Sydney Lohmann (24) fünf Spielerinnen vom FC Bayern München an Bord hat.





Wird Sambierin Barbra Banda erneut zur Spielverderberin?





Die Angst vor Sambia könnte entstehen, wenn man sich an das letzte Freundschaftsspiel gegen Sambia im Juli 2023 erinnert. In der 12. Minute der Nachspielzeit schoss Barbra Banda die Afrikanerinnen in Fürth zum 3:2-Überraschungssieg.



Barbra Banda ist auch am Mittwoch wieder im Kader. Sie hat in den ersten beiden Spielen bereits drei Tore geschossen. Eines weniger als die gesamte DFB-Elf. Wenn Deutschland das Duell um 19 Uhr in Saint Etienne nicht gewinnt, steht das Überstehen der Gruppenphase auf der Kippe.





Ohne Druck in das dritte Handball-Gruppenspiel





Eine deutlich entspannte Ausgangslage hat die deutsche Handballnationalmannschaft. Mit dem Abwehrspezialisten Christoph Steinert (34) vom HC Erlangen in den eigenen Reihen, hat die Mannschaft die ersten zwei von fünf Gruppenspielen gewonnen. Am Abend vor dem Duell um 11 Uhr gegen Kroatien thronen die Deutschen auf Rang eins der Vorrundentabelle.





Zeidlers letzte Hürde vor dem Ruderfinale





Eine Stunde davor rudert Oliver Zeidler (28) aus Dachau um den Einzug in das Finale im Rudern. Sein Halbfinale im Einer startet um zehn Uhr.





Medaillenchance für Augsburgerin im Kanuslalom





Am Mittwoch wird sich auch Elena Lilik vom Verein Kanu Schwaben München im Halbfinale, nämlich im Kanuslalom, mit dem Canadier präsentieren. Sie qualifizierte sich am Dienstag als Fünftbeste der beiden Vorläufe.



Wenn sie im Halbfinale, in dem sie um 16.09 Uhr startet, unter die schnellsten zwölf Frauen kommt, geht es für die 25-Jährige ab 17.25 Uhr im Finale um Edelmetall.





Endspurt der Segler – Steinlein zwischenzeitlich auf Platz zwei





Ebenfalls auf dem Wasser – allerdings auf dem offenen Meer vor Marseille – geht es für drei bayerische Segler immer näher in Richtung Medaillenrennen. Im Skiff absolviert Andreas Spranger (27) aus Polling (Landkreis Mühldorf am Inn) mit Jakob Meggendorfer (28) die letzten drei Qualifikationsrennen. Aktuell befinden sie sich auf Platz 11. Um im Medaillenrennen am Donnerstag dabei zu sein, müssen sich noch einen Platz im Tableau klettern. Das nehmen die beiden vom Bayerischen Yachtclub ab 14.15 Uhr in Angriff.



Theresa Steinlein (22), geboren in Starnberg, hat im Windsurfen noch deutlich mehr Rennen vor sich. Nach sieben von 16 Qualifikationsläufen liegt sie auf Rang zwei. Platz zwei und drei qualifizieren sich direkt für das Halbfinale. Platz eins ist sicher Finale und Platz vier bis zehn müssen im Viertelfinale ran. Die nächsten vier Rennen finden ab 12.13 Uhr statt.





Spitzenduell mit Nürnberger Weigand im Hockey





Um 17.30 Uhr spielen die deutschen Hockeyherren, derzeit Tabellenzweiter, ihr viertes Gruppenspiel. Gegner: Die Tabellenführer aus den Niederlanden. Um die Tabellenführung in der Gruppe A zurückzuerobern, muss das Team um den Nürnberger Justus Weigand (24) das Spiel gewinnen.





Zweiter Grand Prix Tag für Rosenheimerin Jessica Bredow-Werndl





Ihren zweiten Turniertag hat Jessica von Bredow-Werndl (38) aus Rosenheim im Dressurreiten. Sie hat sowohl im Einzel als auch in der Teamwertung Medaillenchancen.





Maximilian Ullbrich bekommt nächste Chance auf Finaleinzug





Eine Medaillenchance verpasst hat der 24-jährige Schütze Maximilian Ullbrich aus Wielenbach (Landkreis Weilheim-Schongau). Im Duell um die Bronzemedaille im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr aus zehn Metern Entfernung wurde es der undankbare vierte Platz. Im Einzel verpasste der Oberbayer das Finale um 0,9 Ringe. Um neun Uhr hat Ullbrich nun die nächste Chance auf ein Finale im Einzel. Dann startet die Qualifikation für das Finale des KK-Dreistellungskampfes aus 50 Metern.





ARD und Eurosport übertragen am Mittwoch über 16 Stunden





Das Erste übertragt ab 7.35 Uhr den ganzen Tag. Die Übertragung bei Eurosport1 beginnt fünf Minuten früher.