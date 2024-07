Bayerische Spiele: Diese Athleten aus Bayern vertreten Deutschland am 30. Juli in Paris

In diesem Stadion spielt Clemens Wickler aus Starnberg am Dienstag sein erstes Gruppenspiel bei Olympia 2024 in Paris. − Foto: imago/Manu Reino

Die Olympischen Spiele zeichnen sich unter anderem durch die Bandbreite der Sportarten aus. Das wird auch beim Blick auf die Starts der bayerischen Athleten am ersten olympischen Dienstag klar. Sie treten in elf verschiedenen Sportarten an. Die Handballdamen stehen unter Druck, die Basketballer sind auf dem Weg in das Viertelfinale und im Judo kommt es zum Duell zwischen einem früheren und einem aktuellen Judoka vom TSV Abensberg.











Ob am Bondi Beach bei Olympia 2000 in Sydney oder an der Copacabana 2016 in Rio de Janeiro. Die olympischen Wettbewerbe im Beachvolleyball finden oft an spektakulären Orten statt. Paris kann nicht mit einem berühmten Strand Punkten. Dafür aber mit einem Beachvolleyball-Stadion direkt vor dem Eiffelturm.





Wickler um zehn Uhr im Beachvolleyball gegen Gastgeber





Dort, im Eiffelturm-Stadion, startet der gebürtige Starnberger Clemens Wickler (29) zusammen mit Nils Ehlers in ihr erstes Vorrunden Spiel. Clemens Wickler ist 2019 Vizeweltmeister und 2021 Fünfter bei Olympia geworden. Damals noch im Duo mit Julius Thole, der 2021 im Alter von 24 Jahren seine Karriere beendete, um sich auf sein Jurastudium zu konzentrieren.



Wickler und Ehlers gehen als Favoriten in das Duell gegen die Franzosen Remi Bassereau und Julien Lyneel. Ob die Franzosen ihren Heimvorteil nutzen und Wickler und Ehlers ärgern können, entscheidet sich am Montag ab 10 Uhr.





Kommt Cavelius im Judo gegen früheren Bundesliga-Judoka vom TSV Abensberg weiter?





Ebenfalls um 10 Uhr startet die Runde der letzten 32 im Judo der Herren in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Im Laufe des Tages folgen Achtel-, Viertel-, Halbfinale und die Kämpfe um die Medaillen. Mit dabei ist Timo Cavelius. Der 27-Jährige kommt aus Hof und trainiert mittlerweile am Olympiastützpunkt in München.



Cavelius erreichte 2018 Platz drei bei den U23-Meisterschaften. Sein bestes Ergebnis bei Weltmeisterschaften der Erwachsenen war der Einzug in das Achtelfinale 2023 in Doha. Aktuell kämpft er für den TSV Abensberg (Landkreis Kelheim) in der Bundesliga.



Sein Gegner im Auftaktkampf ist der Israeli Sagi Muki. Er war 2018 ebenfalls für den TSV Abensberg aktiv und wurde 2019 bei der Weltmeisterschaft Dritter. Ein schweres Los für Cavelius, den Mann aus Hof





Unter Umständen könnte das DBB-Team schon am Dienstag das Viertelfinal-Ticket lösen





Deutlich machbarere Gegener haben die deutschen Basketball-Weltmeister. Im Kader sind vier Bayern: Isaac Bonga (24), Niels Giffey (33) und Andreas Obst (28) sind allesamt Wahlmünchner. Sie spielen beim FC Bayern München. Oscar da Silva (25) dagegen ist waschechter Münchner.



Das Auftaktspiel gegen Japan hatten sie mit 97:77 deutlich gewonnen. Wenn das DBB-Team gegen Brasilien und Frankreich im Parallelspiel gegen Japan gewinnt, ist das Viertelfinal-Ticket gebucht. Anwurf ist um 21 Uhr in Lille.





Große Halbfinalchancen für zwei Augsburger im Kanuslalom





Zwei bayerische Halbfinal-Anwärter gehen im am Dienstag im Kanuslalom an den Start. Elena Lilik vom Verein Kanu Schwaben Augsburg wurde 2021 im Canadier Weltmeisterin. Um 15.45 Uhr beginnt ihr erster, um 17.55 Uhr ihr zweiter Vorlauf.



Noah Hegge, auch von Kanu Schwaben Augsburg, ist mit seinen beiden Vorläufen exakt 45 Minuten später dran. Nämlich um 16.30 Uhr und um 18.40 Uhr. Der Team-Weltmeister von 2022 fährt im Rennen der Bootsklasse Kajak um den Halbfinaleinzug.





Oliver Zeidler um 10.20 Uhr im Ruder-Viertelfinale





In das Halbfinale möchte es auch Oliver Zeidler im Rudern schaffen. Dafür muss er im Viertelfinale um 10.20 Uhr unter die besten drei von sechs Ruderern kommen. Die Qualifikation scheint dem 28-jährigen dreifachen Weltmeister aus Dachau sicher zu sein.





Höchste Zeit für ersten Sieg der Handballdamen um Ingolstädterin Lisa Antl





Das sieht bei den deutschen Handballdamen anders aus. Das Team um Lisa Antl aus Ingolstadt und Julia Maidhof (26) aus Aschaffenburg, hat die ersten zwei von fünf Gruppenspielen verloren. Wenn der Traum vom Viertelfinale aufleben soll, muss im Spiel gegen Slowenien dringend der Sieg her. Los geht es schon um 9 Uhr in Paris.





Drei bayerische Volleyballer bei Spiel gegen USA dabei





Deutlich besser als der Start von den deutschen Handballerinnen lief das erste Spiel der deutschen Volleyballer. Im ersten Gruppenspiel hatten die Volleyballer im Tiebreak gegen einen der Turnierfavoriten Japan gewonnen. Auch drei bayerische Volleyballer hatten ihren Teil dazu beigetragen.



Moritz Karlitzek (27) aus Hammelburg in Unterfranken, Johannes Tille (27) aus Polling (Landkreis Mühldorf am Inn) und Julian Zenger (26) aus Wangen im Allgäu. Karlitzek verwandelte sogar den Matchball. Um 13 Uhr geht es gegen die USA weiter. Die Amerikaner setzten mit dem 3:0-Sieg gegen Argentinien ein erstes Ausrufezeichen.





Wie schlagen sich die Hockeyherren nach Überraschungsniederlage?





Auch die deutschen Hockeyherren, Weltmeister von 2023, setzten in ihrer ersten Partie ein Ausrufezeichen. Sie hatten am Samstag 8:2 gegen Gastgeber Frankreich gewonnen. Am Sonntag dämpfte Spanien die Euphorie. Deutschland verlor 0:2.



Am Dienstag kann das Team um den Nürnberger Hockeyspieler Justus Weigand (24) beweisen, dass die Niederlage nur ein Ausrutscher war. Um 10.30 Uhr beginnt das dritte Gruppenspiel gegen die klaren Außenseiter aus Südafrika.





Rosenheimerin Dressurreiterin startet in den Grand Prix





Um 15.20 Uhr startet die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl in den Grand Prix im Dressurreiten. Die 38-Jährige aus Rosenheim stand im Vorfeld der olympischen Spiele zur Wahl der deutschen Fahnenträgerin. Die Medaillen im Dressurreiten werden erst in der Kür Anfang August endgültig vergeben.





Steinlein,Spranger und Meggendorfer segeln wieder





Viele hundert Kilometer entfernt vom olympischen Treiben in Paris, segeln Theresa Steinlein (22), geboren in Starnberg, in der Disziplin Windsurfen und Andreas Spranger (27) aus Mühldorf am Inn mit Jakob Meggendorfer (28) im Skiff um die Wette. Bei Steinlein geht es ab 12.13 Uhr in die Rennnen sechs bis zehn von insgesamt 20 vor den Ausscheidungsrunden. Spranger und Meggendorfer legen ab 16.35 Uhr mit den Rennen sieben bis neun von zwölf los.





Treffen Bogenschützinnen am Nachmittag ins Schwarze?





Über den ganzen Nachmittag verteilt tragen die Bogenschützinnen die Runde der letzten 64 aus. Katharina Bauer (28) aus Raubling (Landkreis Rosenheim) hat ihr erstes Duell um 15.02 Uhr gegen die 21-jährige US-Amerikanerin Catalina Gnoriega.



Um 17.27 Uhr startet Charline Schwarz aus Feucht (Landkreis Nürnberg) gegen die Mexikanerin Ana Vazquez in den Einzelwettbewerb.



Im Teamwettbewerb war für beide Bayerinnen im Viertelfinale gegen Mexiko Schluss.





ZDF und Eurosport übertragen ab 7.30 Uhr





Das ZDF und Eurosport übertragen ab 7.30 Uhr den ganzen Tag. Außerdem bietet das ZDF alle Wettbewerbe im Livestream in der Mediathek an.