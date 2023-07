1381 Helfer in insgesamt 165 Sicherheitswachten – und Innenminister Herrmann will noch mehr

Immer mehr Freiwillige engagieren sich bei den bayerischen Sicherheitswachten. Über den Zuwachs freut sich auch Innenminister Joachim Herrmann und will die 1500er-Marke knacken. −Symbolbild: dpa/Daniel Karmann

Die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, ist nicht überall gegeben. Für die Sicherheit in bayerischen Städten und Kommunen engagieren sich die Bürger gern. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) freut sich über den Zuwachs bei den Sicherheitswachten.









Immer mehr ehrenamtliche Helfer engagieren sich in Bayern im Bereich Sicherheit. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) freut sich über den Zuwachs bei den bayerischen Sicherheitswachten. Wer das Ehrenamt der besonderen Art ausüben möchte, genießt einige Privilegien und muss bestimmte Anforderungen erfüllen.





1381 Helfer in 165 bayerischen Sicherheitswachten





In ganz Bayern engagieren sich derzeit 1381 Helfer bei insgesamt 165 Sicherheitswachten. Man findet sie beispielsweise in Städten wie Passau, Rosenheim, Landshut, Regensburg, Straubing oder Regen. Letztere jedoch kann nicht von einem Zuwachs berichten. Hier merkt die Sicherheitswacht wenig von der steigenden Mitgliederzahl. Viel mehr herrscht eine Art Ausdünnung. War das Team 2017 noch zu dritt, ist es heute nur noch ein Mann. Und das, obwohl für die Regener Sicherheitswacht eigentlich acht Stellen vorgesehen wären.



Und auch wenn Innenminister Joachim Herrmann mit dem Helfer-Anstieg zufrieden ist, will er noch mehr Freiwillige. Diese Anforderungen soll der ideale Bewerber erfüllen: Laut Angaben der Bayerischen Polizei sollte man den Umgang mit Menschen mögen, zuverlässig sein und soziale Verantwortung übernehmen wollen. Außerdem sollte man zwischen 18 und 62 Jahre alt sein, eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung haben und mindestens fünf Stunden monatlich Zeit in diese Aufgabe investieren können. Mit 67 werden die Helfer in Rente geschickt.





Helfer sind kein Polizeiersatz





Freiwillige, die sich ehrenamtlich bei den Sicherheitswachten engagieren, fungieren als Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Ihre Einsatzorte sind neben Wohnsiedlungen auch öffentliche Parks und Naherholungsgebiete, Fußgängerzonen, Einkaufsmeilen, lokale Veranstaltungen im öffentlichen Raum, öffentliche Parkplätze, die Umgebung von Haltestellen und in Parkhäusern oder im Umfeld von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge.



Die Ehrenamtlichen der Sicherheitswacht sollen und können die Arbeit der Polizei nicht ersetzen. Sie sind eine Ergänzung, heißt es von Seiten der Polizei. Neben den Rechten wie Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten sowie aus Notwehr und Nothilfe für Mitmenschen handeln, die auch allen anderen Bürgern zustehen, kommen ihnen noch weitere Rechte zu. Sie dürfen Personen befragen und sich ihre Personalien geben lassen. Diese Daten können die Ehrenamtlichen an Polizei und Gemeinden weitergeben. Auch Platzverweise dürfen sie aussprechen. Damit die Freiwilligen ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen können, erhalten sie eine besondere Ausstattung, wie es auf der Webseite der Bayerischen Polizei heißt. Dazu gehören ein Digitalfunkgerät, eine Taschenlampe, ein Reizstoffsprühgerät sowie ein Erste-Hilfe-Set. Für ihren Einsatz erhalten die Helfer eine Aufwandsentschädigung in Höhe von acht Euro pro Stunde. Der Freistaat Bayern übernimmt außerdem die Kosten für Errichtung, Betrieb und Unterhalt. Um die Aus- und Fortbildung sowie die Ausstattung kümmert sich die Polizei.





Bürgerbefragungen bestätigen positiven Effekt





Gegründet wurde die Bayerische Sicherheitswacht 1994. Bürgerbefragungen beispielsweise bestätigen den positiven Effekt, den die Sicherheitswacht auf potenzielle Straftäter hat. Damit Herrmanns Wunsch nach 1500 Helfern in Erfüllung geht, fehlen nur noch 119. „Der Ausbau der Sicherheitswacht im Freistaat geht weiterhin in großen Schritten voran. Die Zahl der Ehrenamtlichen und der beteiligten Kommunen steigt von Jahr zu Jahr.“ Wer sich für das Ehrenamt interessiert, kann sich entweder bei der örtlichen Polizeiinspektion, dem zuständigen Präsidium oder unter www.sicherheitswacht.bayern. de informieren.