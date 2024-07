Olympische Spiele: Diese Olympioniken aus Bayern starten am ersten Sonntag in Paris

Die deutschen Hockeyherren starteten am Samstag mit 8:2 gegen Gastgeber Frankreich furios in das Turnier – am Sonntag steht gleich das nächste Gruppenspiel an. Tim Weigand aus Nürnberg (links) schoss in der ersten Minute das 1:0 und ist wohl auch am Sonntag gesetzt. − Foto: imago\sp

Der erste Sonntag der Olympischen Spiele 2024 in Paris ist – zumindest aus bayerischer Sicht – in der Hand der Schützen. Sechs Bayern sind mit Luftgewehr und Bogen aktiv – und haben Medaillenchancen. Auch im Fußball, Hockey, Handball und Segeln stehen für bayerische Athleten spannende Wettbewerbe auf dem Plan.









Der Traum von einer Medaille könnte für das Damenteam im Bogenschießen schon am Vormittag beendet sein – oder am Nachmittag aufleben. Für Charline Schwarz (23), geboren in Nürnberg und Katharina Bauer (28) aus Raubling (Landkreis Rosenheim), die in der Bundesliga für die FSG Tacherting (Landkreis Traunstein) schießt, beginnt der Wettkampftag mit dem Achtelfinale am Morgen.



Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt drängt die Zeit: Raublinger Olympia-Hoffnung Bauer kommt ohne Bogen in Paris an



Um 10.39 Uhr treten die Bogenschützinnen gegen Großbritannien an. Sollte sich das Team qualifizieren, geht es gegen 14 Uhr mit dem Viertelfinale weiter. Dann könnte das Halbfinale um 15.47 Uhr und entweder das Duell um Platz drei eine Stunde später, oder das Finale um 17.11 Uhr folgen.





Regensburger Reitz schießt um die dritte Olympia-Medaille





„Nur“ um die Qualifikation für das Finale am Montag, geht es für Anna Janßen (22) und Lisa Müller (31) ab 9.15 Uhr sowie für Maximilian Ullbrich (23) ab 11.15 Uhr. Alle drei schießen mit dem Luftgewehr aus zehn Metern Distanz um die Qualifikation. Ullbrich und Janßen verpassten die erste deutsche Medaille der Olympischen Spiele im Wettbewerb 10 Meter Luftgewehr Team mixed. Das kleine Finale um Platz drei hatten sie gegen Kasachstan verloren.



Lesen Sie hier: Christian Reitz – der meist unerkannte Olympiasieger aus Regensburg



Ebenfalls aus zehn Metern Distanz, aber mit der Luftpistole, schießt der Regensburger Schütze Christian Reitz (37) im Finale. Die Spiele in Paris sind seine fünfte Olympia-Teilnahme. Geboren ist er vor 37 Jahren in Dresden, in der damaligen DDR. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau Sandra, ebenfalls erfolgreiche Sportschützin, in Regensburg. Ab 9.30 Uhr versucht Reitz seine insgesamt dritte olympische Medaille zu ergattern.





Druck für Ingolstädterin und Aschaffenburgerin im zweiten Handballvorrundenspiel





Ebenfalls um die Qualifikation geht es in einigen Teamsportarten. Es stehen drei weitere Vorrundenspiele mit bayerischer Beteiligung an. Nach der knappen Niederlage im ersten Vorrundenspiel (22:33 gegen Südkorea), stehen die Handballfrauen ab 14 Uhr gegen Schweden unter Druck.



Die Schwedinnen haben ihr erstes Gruppenspiel gegen die Nachbarn aus Norwegen mit 32:28 gewonnen. Die Deutschen sind seit 16 Jahren erstmals wieder bei Olympia. Schweden hingegen drang bei den letzten Olympischen Spielen bis in das Halbfinale vor.



Für die kleine Sensation gegen Schweden kämpfen auch zwei Bayerinnen. Julia Maidhof (26), gebürtige Aschaffenburgerin vom rumänischen Top-Club SCM Ramnicu Valcea, erzielte gleich im ersten Spiel das erste olympische Handballtor ihres Lebens. Wohl nur ein kleiner Stimmungsaufheller. Die gebürtige Ingolstädterin Lisa Antl (24) blieb torlos.





Härtetest für DFB-Frauen im Abendspiel gegen die USA





Auch wenn die deutschen Fußballfrauen am Donnerstag furios mit einem 3:0 gegen die Halbfinalistinnen der letzten Olympischen Spiele (Australien) in das Turnier starteten, ist es gut möglich, dass ihnen vor der kommenden Partie die Knie schlottern. Es geht nämlich um 21 Uhr gegen die USA. Die Amerikanerinnen sind vierfacher Weltmeister und vierfacher Olympiasieger. Bei der letzten Weltmeisterschaft schwächelte die US-Auswahl. Sie schied im Achtelfinale nach Elfmeterschießen gegen Schweden aus. Deutschland überstand damals nicht einmal die Vorrunde.



Lesen Sie mehr: Schüller vor USA-Spiel: „Das wird ein Brett“



Bei Olympia soll sich ein solches Debakel nicht wiederholen. Dafür setzen sich unter anderem mehrere Profis des FC Bayern München ein: Klara Bühl aus Haßfurt in Unterfranken, Giulia Gwinn, Lea Schüller, Lena Oberndorf und Sydney Lohmann. Das Spiel findet in Marseille, einer Küstenstadt am Mittelmeer, statt.





Zweites Spiel am zweiten Tag für deutsche Hockey-Herren





Die Hand- und Fußballerinnen hatten während den beiden Pausentage Zeit, sich zu erholen. Den Deutschen Hockeyherren war das nicht vergönnt. Sie starteten gestern mit dem 8:2-Sieg gegen Gastgeber Frankreich furios in das Turnier. Der einzige Bayer im Kader ist Justus Weigand. Er schoss am Samstag das 1:0 in der ersten Minute und leitete damit den Kantersieg ein. Der gebürtige Nürnberger spielte 2021 erstmals für die deutsche Hockeynationalmannschaft. Als Deutschland letztes Jahr Weltmeister wurde, bestritt er jedes einzelne Spiel. Am Sonntag geht es dann um 17 Uhr in Paris gegen Spanien.





Langer Segeltag in Marseille





Circa 800 Kilometer südlich von Paris geht es für die Deutschen Segelsportler auf das Wasser. Sie tragen ihre Wettkämpfe auf dem Mittelmeer vor Marseille aus. Den Wellen wollen am Sonntag auch Theresa Steinlein im Windsurfen sowie Andreas Spranger und Jakob Meggendorfer im Skiff trotzen. Die Windsurfer tragen bis zum Viertelfinale 20 Rennen aus. Die ersten vier am Sonntag ab 15.03 Uhr. Dabei mischt Theresa Steinlein aus Walchstadt am Wörthsee (Landkreis Starnberg) mit.



Das könnte Sie auch interessieren: 49er Segelduo Meggendorfer/Spranger vor ihrer Olympia-Premiere – Oberbayern legen Sonntag in Marseille los



Die einzigen beiden deutschen Segler im Skiff, einem kleinen Segelboot, kommen aus Bayern. Andreas Spranger (27) ist in Mühldorf am Inn geboren. Jakob Meggendorfer ist Rosenheimer. Beide sind in den hohen Norden nach Kiel gezogen – beide starten aber auch immer noch für den Bayerischen Yachtclub mit Sitz am Starnberger See. Zusammen werden sie ab 15.45 Uhr in den ersten drei von zwölf Rennen vor einem möglichen Finale segeln.





16 Stunden olympisches Programm im ZDF und auf Eurosport





Das ZDF überträgt ab 8.15 Uhr den ganzen Tag olympische Wettbewerbe im TV. Der kostenlose Sender Eurosport1 überträgt bereits ab acht Uhr. Außerdem kann man die Wettbewerbe kostenfrei in der ZDF-Mediathek verfolgen.