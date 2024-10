Der Bayerische Jagdverband kommt nicht zur Ruhe: Am Wochenende, während der in Neuburg laufenden Internationalen Jagdmesse, ist die Juristin des Verbands, Diane Schrems-Scherbarth, zurückgetreten. Sie erhebt in einem mehrseitigen Schreiben schwere Vorwürfe gegen BJV-Präsident Ernst Weidenbusch.