300 Schädel-Hirn-Verletzungen jährlich könnten in Österreich verhindert werden, wenn es eine allgemeine Helmpflicht für E-Bike-Fahrer gäbe - das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit dort jetzt veröffentlicht hat. Und auch in Bayern fordern zuständige Spitzenmediziner aus Passau, Deggendorf, Ingolstadt und Regensburg: Die allgemeine Helmpflicht für E-Bikes muss her - mindestens. Doch das Innenministerium setzt auf Freiwilligkeit.