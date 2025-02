Bayer oder Atlético? FCB-Sportboss Eberl hat eine Präferenz

Der FC Bayern blickt gespannt auf die Auslosung des Achtelfinales in der Champions League. Dort könnte Atlético Madrid der Gegner sein - oder doch ein alter Bekannter?

Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid? Nach dem mühsamen und am Ende sogar glücklichen Einzug ins Achtelfinale der Champions League mochte niemand beim FC Bayern einen Wunschgegner für die nächste K.o.-Runde benennen. Am klarsten äußerte sich noch Sportvorstand Max Eberl darüber, ob er sich bei der Auslosung an diesem Freitag eher den deutschen Meister oder den spanischen Topclub wünsche. „Wir werden sehen, was kommt. Wenn man sagt Europapokal, dann würde man gerne international spielen“, sagte Eberl. Ein deutsches Duell würde da nicht passen.

Gespielt wird Anfang März. Der FC Bayern bestreitet die erste Partie zu Hause.

„Das sind zwei starke Gegner“, sagte Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich mit Blick auf die möglichen Kontrahenten. Von der Spielweise seien beide Teams unterschiedlich. „Egal, welcher Gegner, wir wollen das auf jeden Fall wieder angehen“, sagte Trainer Vincent Kompany.

