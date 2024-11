Baustellenunfall in Schrobenhausen: 42-Jähriger fällt rund sieben Meter tief

Nach einem Unfall auf einer Baustelle in Schrobenhausen waren die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte zur Stelle. − Foto: Schalk

Zwischen sechs und sieben Meter werden es gewesen sein, die ein 42-Jähriger in Schrobenhausen in die Tiefe gefallen ist, schätzt die Polizei. Bei dem Sturz am Samstagmittag hat er etliche Brüche erlitten, lebensbedrohlich verletzt hat sich der Mann nicht.









Polizeiangaben zu folge verrichtete der 42-Jährige aus dem Gemeindegebiet von Langenmosen am Samstagmittag Maurerarbeiten an einem Aufzugsschacht. Hierbei lief er über Holzbretter, die zuvor über den Schacht verlegt wurden. Aus noch unbekannter Ursache brach der Bauarbeiter durch, stürzte mehrere Meter tief und kam auf Betonboden auf. Die Polizei berichtet auf Nachfrage von etlichen Knochenbrüchen, ergänzt jedoch sofort: „Mit dem Ableben ist nicht zu rechnen.“

ade