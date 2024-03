Baustelle für Lawinengalerie am Weinkaser der B305 im Berchtesgadener Land eröffnet

Rund 50 Millionen Euro sind für die 470 Meter lange Lawinengalerie am Weinkaser der B305 im Kleinen deutschen Eck veranschlagt. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich etwa zwei Jahre. Am Montagvormittag eröffnete der Leiter des Staatlichen Bauamts Traunstein, Christian Rehm, die Baustelle zwischen Bad Reichenhall und Schneizlreuth mit Ortsteil Weißbach an der Alpenstraße (Landkreis Berchtesgadener Land). Die Verkehrsfreigabe strebt er für Ende 2025 an.









Die Galerie ist das Kernstück des Sanierungsabschnitts der Bundesstraße. Seit Herbst 2020 arbeitet das Staatliche Bauamt an einem rund zwei Kilometer langen Abschnitt der Deutschen Alpenstraße. Naturgefahren in Zeiten des Klimawandels hätten diese nötig gemacht, begründet die Straßenbehörde das Vorhaben.



Folgen hat dies nicht nur für die Anwohner, sondern auch für Urlauber. Die Verbindung zwischen Weißbach an der Alpenstraße und Schneizlreuth bleibt in der Bauphase gesperrt, die Umleitung führt über Bad Reichenhall – ein Umweg von knapp 15 Kilometern.





Um Pfingsten: B305 zwischen Inzell und Weißbach dicht





Noch mehr Geduld braucht es rund um die Pfingstferien. Voraussichtlich vier Wochen lang ist dann die B305 zwischen Inzell (Landkreis Traunstein) und Weißbach wegen Sanierungsarbeiten an der Asphaltdecke ebenfalls gesperrt. Besucher des Berchtesgadener Lands, die über die A8 anreisen, müssen bis zur Anschlussstelle Bad Reichenhall fahren. Der Weg über Inzell fällt weg. Aus Weißbach an der Alpenstraße geht es in dieser Zeit nur in Richtung Bad Reichenhall. Anfang Juni sollen die Arbeiten beendet sein.



Neben dem neuen Straßenbelag und der Lawinengalerie plant das Staatliche Bauamt Traunstein an mehreren Stellen der Deutschen Alpenstraße im Bereich des Berchtesgadener Lands auch Steinschlagschutzzäune. Zwischen acht und zwölf Wochen sollen diese halbseitig geplanten Sperren dauern.

− mgb