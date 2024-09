Bauministerkonferenz in Passau fordert mehr vom Bund und weniger von der EU

Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist weiterhin sehr angespannt. Deshalb wollen die Bauminister der Bundesländer Vorschriften einstampfen, Förderprogramme auf den Weg bringen und Bürokratische Hürden abbauen.



In einem Punkt waren sich die Teilnehmer der 145. Bauministerkonferenz, die am Donnerstag und Freitag im Nikola-kloster in Passau stattgefunden hat, einig: „Die Themen Wohnen und Bauen müssen schnellstmöglich nach vorne gebracht, bürokratische Hemmnisse abgebaut und Normen zurückgedrängt werden“, fasste es der Gastgeber, Bayerns Bauminister Christian Bernreiter, bei der Abschlusspressekonferenz zusammen. Der Wohnungsbau soll einfacher, schneller und billiger werden. Nur bei der Frage, wie dies umgesetzt werden soll, gibt es noch sehr unterschiedliche Meinungen.





Nachholbedarf beim „Bau-Turbo“





So sehen die unionsgeführten Länder beim „Bau-Turbo“, der in der Novelle des Baugesetzbuches verankert werden und das Bauen einfacher und schneller machen soll, noch Nachholbedarf. „Während die einen Länder mehr Neubauten wollen, haben die anderen mehr Leerstand. Deshalb gibt es andere Sichtweisen in jedem Land“, so Bernreiter. Geeinigt habe man sich aber auf die Forderung nach weiteren Instrumenten für Kommunen, die ihre Planung vereinfachen sollen.



Auch die Vereinfachung des Wohngeldgesetzes ist ein großes Thema für Bernreiter. Die Bundesregierung ließ am Freitag allerdings wissen, dass es in der laufenden Legislatur keine Änderung dieses Gesetzes mehr geben wird. Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär im Bundesbauministerium, erklärte auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern, dass man sich in der Zielsetzung einig sei, nur im Zeitpunkt nicht. „Das Gesetz ist erst 2023 in Kraft getreten. Aus Sicht des Bundes macht es mehr Sinn, das über zwei Jahre zu evaluieren, anstatt jetzt einen Schnellschuss zu machen.“ Zudem würden bereits Vorschläge für Vereinfachungsmaßnahmen auf dem Tisch liegen, die von der Mehrheit der Länder mitgetragen werden.





Neues Förderprogramm im Niedrigpreissegment





Bösinger verwies außerdem auf eine „breite Palette mit zielgerichteten Förderprogrammen“, die nun um das Programm „Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment“ (KNN) erweitert werden soll. Mit einem Fördervolumen von zwei Milliarden Euro, die in Form von zinsverbilligten Darlehn ausgeschüttet werden sollen, wolle man so 100 000 bis 150 000 Wohnungen fördern. Dies dient laut Bösinger auch als Testlauf, ob klimaeffiziente Standards kostengünstig gebaut werden können.



Gänzlich einig war man sich dagegen, dass man einem steigenden Einfluss der Europäischen Union auf den Wohnungsbau in den Mitgliedstaaten entgegentreten will. Bernreiter sagte, die Bauminister seien „Verfechter des Subsidiaritätsprinzips“ und sehen einen EU-Kommissar für Wohnungsbau deshalb kritisch. „Wir brauchen preiswertes Bauen, da darf es keine europäischen Regularien oben drauf auf die Regelungen der Länder geben.“