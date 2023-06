Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will profitabler werden

Geld - Eine Frau hält Geldscheine in der Hand. - Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will das Wachstumstempo in den kommenden Jahren hochhalten und profitabler werden. Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf vier Milliarden Euro wachsen und eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von über elf Prozent erreicht werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Zum Vergleich: 2022 erzielte der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern Erlöse von 2,25 Milliarden Euro, von denen neun Prozent als operativer Gewinn hängen blieben.

Das langfristige Umsatzziel basiere auf einer Wachstumserwartung von durchschnittlich acht Prozent pro Jahr, was dem Durchschnitt der vergangenen Jahre entspreche, hieß es weiter. Mögliche Übernahmen sind darin noch nicht berücksichtigt.

