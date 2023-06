Baum erschlägt Mann bei Waldarbeiten

Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Mann ist in Oberbayern bei Waldarbeiten von einem Baum erschlagen und tödlich verletzt worden. Der Baum sei bei Fällarbeiten in Denkendorf (Landkreis Eichstätt) auf den 37-Jährigen gefallen und habe diesen unter sich begraben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der ausgebildete Waldarbeiter habe am Mittwoch vermutlich versucht, mehrere Bäume in Reihe zu fällen. Ein Baum habe sich dabei wohl zu früh gelöst.

Die Kripo Ingolstadt ermittelt zu dem Vorfall. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen laut Polizei zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:230615-99-65745/2