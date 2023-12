Bayern- und deutschlandweit ist es in den letzten Tagen zu Protestbewegungen der Landwirte gekommen: Sie fordern die Ampelregierung in Berlin auf, den „Agrardiesel“ sowie die Kfz-Steuerbefreiung für Bäuerinnen und Bauern beizubehalten. In den sozialen Medien kursieren nun Aufrufe zu einem „Generalstreik“ am 8. Januar. Urheber: bislang unbekannt.