Bauern-Proteste rund um den Tegernsee

Protestierende Bauern haben am Samstag den Ausflugsverkehr am Tegernsee behindert. Sie seien mit rund 250 Traktoren, Autos und Lastwagen rund um den See unterwegs, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Bad Wiessee am Mittag. Dabei hatten sich die Landwirtinnen und Landwirte in zwei Züge aufgeteilt, die in entgegengesetzten Richtungen fuhren. „Sie fahren recht langsam, aber es läuft“, sagte ein Sprecher. Wie lange die Aktion andauern sollte, war zunächst noch unklar.

Der Protest hatte nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bereits am Morgen begonnen, als viele Ausflüglerinnen und Ausflügler in Richtung Berge unterwegs waren. Die Polizei sprach von starken Verkehrsbehinderungen bis hin zum Stillstand.

