Bauarbeiter von Ziegelstein getroffen und schwer verletzt

Während Bauarbeiten fällt plötzlich ein Ziegelstein aus dem zehnten Stock und trifft einen 37-Jährigen. Der Mann wird schwer verletzt. Wie konnte sich der Ziegel lösen?

Straubing (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Straubing von einem aus dem zehnten Stock herabfallenden Ziegel getroffen und schwer verletzt worden. Das sagte eine Polizeisprecherin. Der 37-Jährige wurde den Angaben nach an der Schulter verletzt und in ein Krankenhaus gefahren.

Auf dem Grundstück wurde laut Polizei am Montag ein Gebäude kernsaniert. Der dabei erstandene Bauschutt sollte in einen Container entsorgt werden, der auf einem Gerüst an dem Haus stand. Von dem Schutt löste sich jedoch ein Ziegel und fiel herunter. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, wie es weiter hieß.

