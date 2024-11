Bauarbeiter verunglückt - Ein Bauarbeiter ist in Erlangen verunglückt. (Symbolbild) - Foto: Bodo Schackow/dpa

Auf einer Erlanger Baustelle bricht ein Kran zusammen und trifft einen Arbeiter. Was genau geschah, ermittelt nun die Polizei.

Ein Bauarbeiter ist in Erlangen von einem einstürzenden Baukran erschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste der Kran den 50-Jährigen am Boden. Er starb an der Unfallstelle. Die anderen Arbeiter blieben unverletzt. „Der genaue Unfallablauf und die Unfallursache sind noch unklar.“ Die Kripo ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:241104-930-278933/1