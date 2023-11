Ein 55-Jähriger ist bei Bauarbeiten auf dem Nürnberger Messegelände von einer Treppe in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wieso der Mann am Donnerstag zu Fall kam, war bislang unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei anschließend durch das Treppenauge etwa vier Meter tief gefallen. Kurz darauf erlag er seinen Kopfverletzungen. Nun ermittelt die Kripo.

