Bauarbeiter rauben Kollegen aus und attackieren ihn

Fünf Bauarbeitern sollen einen Kollegen in Bamberg angegriffen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gerieten die Männer im Alter von 25 bis 57 Jahren mit dem 53-Jährigen am Mittwoch aneinander. Sie sollen den Kollegen für ihre Entlassung verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen zu haben.

Den Männern wird vorgeworfen, den 53-Jährigen auf einer Baustelle geschlagen und getreten haben. Ein 51-Jähriger soll versucht haben, den Kollegen mit einem Messer zu stechen. Dieser wehrte den Stich ab. Die Männer nahmen dem Kollegen laut Polizei zudem Bargeld sowie zwei Handys ab. Der 53-Jährige wurde leicht bis mittelschwer verletzt, teilte ein Sprecher mit.

Polizeibeamte nahmen die fünf Arbeiter fest und die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen.

