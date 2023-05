Bauarbeiter kollabiert in Tunnelröhre

Notarzt - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auf dem Rückweg von der Dekompressionskammer eines Tunnelvortriebes ist ein Bauarbeiter in Nürnberg kollabiert. Der 42 Jahre alte Mann befand sich rund 300 bis 350 Meter weit in einer Tunnelröhre, welche in etwa zehn Metern Tiefe unter der Geländeoberfläche für die Erneuerung des Abwassersystems vorgetrieben wurde. Der Mann wurde gerettet, wie die Feuerwehr Nürnberg am Samstagabend mitteilte.

Da beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch nicht klar war, ob sich der Arbeiter im Normal- oder Überdruckbereich der Baustelle befand, wurden Mitglieder der Tauchergruppe mit Langzeit-Atemschutzgeräten ausgerüstet.

Da sich der Arbeiter außerhalb des Überdruckbereiches befand, wurde er auf einer Schleifkorbtrage zur Einstiegsgrube am Tunnelausgang gebracht und von dort aus hochgezogen. Er kam nach Regensburg in eine Spezialklinik mit Druckkammer.

