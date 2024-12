Bauarbeiter durch herabfallende Kranladung tödlich verletzt

Ein Kran soll Metallteile von einer zur anderen Stelle heben. Dabei stürzen Teile der Ladung herab. Das endet für einen Bauarbeiter tödlich.

Auf einer Baustelle in Oberbayern ist ein Arbeiter durch eine herabfallende Kranladung tödlich verletzt worden. Der 53-Jährige hielt sich am Montagnachmittag im Schwenkbereich des Krans in Ingolstadt auf, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollte der Kran Metallteile von einer Stelle zu einer anderen heben. Dabei lösten sich Teile der Kranladung und stürzten aus 20 Metern Höhe in Richtung des Arbeiters herunter.

Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Die Kriminalpolizei habe noch am Abend mit den Untersuchungen zum genauen Unfallhergang begonnen. Auch die Berufsgenossenschaft sei in die Ermittlungen eingebunden. Einem Polizeisprecher zufolge werden auf der Großbaustelle Wohnungen gebaut.

© dpa-infocom, dpa:241217-930-320275/1