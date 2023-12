Bauarbeiten an Münchner S-Bahn: Verzögerungen im Januar

S-Bahn - Eine S-Bahn steht mit geöffneten Türen an einem Bahnsteig. - Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Wegen Bauarbeiten müssen sich Fahrgäste der Münchner S-Bahn im Januar auf Verzögerungen und Fahrplanänderungen einstellen. Betroffen sind die Flughafenlinien S1 und S8, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Vom 2. bis 22. Januar sollen in verschiedenen Bauphasen wechselnde Abschnitte unterbrochen werden. In den drei Wochen werden die Oberleitungen erneuert. Laut Bahn soll es einen Busersatzverkehr geben.

Auf dem Ost-Ast der S8 sollen ab dem 2. Januar für drei Wochen verschiedene Abschnitte unterbrochen werden. Zu den Hauptverkehrszeiten fahren die Ersatzbusse laut Bahn im 10-Minuten-Takt. Vom und zum Flughafen kann zunächst alternativ die S1 genutzt werden. Doch an den beiden Wochenenden vom 12. bis 15. und 19. bis 22. Januar sind auch Teile der S1 gesperrt. Darum ist an diesen Wochenenden der Münchner Flughafen nur mit Ersatzbussen erreichbar.

© dpa-infocom, dpa:231220-99-365425/3