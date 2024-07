Basketballer verschieben Training wegen EM-Viertelfinale

Auch die deutschen Basketballer sind im Fußballfieber. Damit Dennis Schröder und Co. das Viertelfinale gegen Spanien sehen können, wird sogar eine Einheit verlegt.

Die Basketball-Weltmeister verschieben ihr Abschlusstraining vor dem ersten Testspiel gegen Olympia-Gastgeber Frankreich, um das EM-Viertelfinale live im Fernsehen verfolgen zu können. Dies erzählte Kapitän Dennis Schröder am Mittwoch nach dem Medientraining in München.

„Wir werden zusammen gucken und haben extra das Training nach vorne verschoben. Wir werden unterstützen und anfeuern. Die machen das schon“, sagte Schröder über das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, das am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart gegen Spanien antritt. Die Basketballer sind am Samstag (16.00 Uhr) in Köln gegen die Franzosen um Supertalent Victor Wembanyama gefordert.

Spieler würden „boykottieren“

Schröder sieht sich selbst als Fan der DFB-Elf. „Ich nehme sie stark wahr. Wenn sie jetzt gegen Spanien gewinnen, sind sie Europameister“, sagte der 30-Jährige - und fügte schnell ergänzend an: „Dann werden sie Europameister.“

Chefcoach Gordon Herbert hatte zuvor bereits angedeutet, dass seine ursprüngliche geplante Trainingszeit am Freitag um 18.30 Uhr wahrscheinlich nicht haltbar ist. „Sonst wäre ich wohl der Einzige in der Halle. Ich denke, unsere Spieler würden das boykottieren“, scherzte Herbert. Er sei aufgeregt, den Fußballern bei der EM zuzusehen. Ein für Dienstag geplanter gemeinsamer Besuch beim EM-Spiel Rumänien gegen Niederlande in München klappte dagegen nicht.

© dpa-infocom, dpa:240703-930-162809/1