Basketballer ohne Weltmeister Obst gegen Schweden

Deutschlands Basketballern steht auch im zweiten Spiel gegen Schweden nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Immerhin ein Euroleague-Spieler verstärkt das Team.

Die deutschen Basketballer müssen im EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden doch auf Weltmeister Andreas Obst verzichten. Der Profi vom deutschen Meister Bayern München fällt für die Partie in Heidelberg am Montag (19.30 Uhr/Magentasport) wegen der zuletzt hohen Belastung aus.

Obst (28) hatte überraschend zunächst im vorläufigen Aufgebot des neuen Bundestrainers Álex Mumbrú gestanden, obwohl er am Freitag noch für die Bayern in der Euroleague gegen den FC Barcelona auf dem Parkett stand. Beim klaren Bayern-Sieg überragte Obst mit 34 Punkten und stellte mit elf verwandelten Dreiern einen Euroleague-Rekord auf.

Deutsche Basketballer unter Druck

Die deutschen Basketballer stehen nach der knappen Niederlage in Schweden am Freitag im Rückspiel unter Druck. Mit einer Bilanz von 1:2-Siegen belegt der Weltmeister in der Gruppe D aktuell den letzten Platz. Die drei besten Teams der Vierergruppe qualifizieren sich für die EM 2025 in Finnland, Polen, Zypern und Lettland. Die letzten Qualifikationsspiele finden im Februar kommenden Jahres statt.

Mumbrú muss im aktuellen Nationalmannschaftsfenster auf die NBA-Stars um Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner verzichten. Zudem fehlen fast alle Euroleague-Profis. In Heidelberg ist immerhin Malte Delow von Alba Berlin dabei, der am Wochenende zum Team gestoßen ist. Seine Berliner Mannschaftskollegen Louis Olinde und Jonas Mattisseck sind dagegen wie Obst und die anderen Bayern-Spieler nicht dabei.

