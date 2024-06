Bands rufen bei Rock im Park zum Wählen auf

Bands haben die Feierenden auf dem Musikfestival Rock im Park dazu aufgerufen, am Sonntag bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben. Beim Wählen sei es wie mit dem Zähneputzen - wenn man es nicht mache, werde es braun, sagte der Sänger Sebastian Madsen von der Indie-Rock-Band Madsen am Samstag.

Auch die Wiener Band Wanda appellierte ans Publikum, an die Wahl zu denken. Das sei gerade an so einem historischen Ort wichtig, sagte Frontmann Marco Wanda. Rock im Park wird auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände veranstaltet, wo die Nazis einst ihre propagandistischen Parteitage abhielten. Wanda sagte zu den Musikfans, heute könne jeder machen, was er wolle: sich besaufen oder Drogen nehmen. Aber morgen sollten alle nüchtern sein und zur Wahl gehen.

© dpa-infocom, dpa:240608-99-323380/2