Mitten in der Idylle der Alpen traf eine enge Clique rund um Adolf Hitler verbrecherische Entscheidungen. Die Dokumentation Obersalzberg in Berchtesgaden erinnert seit 25 Jahren daran, inzwischen auch in einer gänzlich neuen Dauerausstellung. Die Ausstellung soll zum Nachdenken anregen, auch über das Heute. „Wir bieten das Gerüst. Die Diskussion und die Bezüge zur Gegenwart führen und ziehen die Besucher von ganz allein,“ sagt Albert Feiber, stv. Leiter der Dokumentation.