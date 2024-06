Bamberg holt zweiten Neuzugang: Guard Watson-Boye kommt

Die Bamberg Baskets haben ihren zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der 26-jährige US-Amerikaner Ibrahim Watson-Boye kommt zu den Franken, wie der Club mitteilte. Der 1,97 Meter große Guard spielte in der Vorsaison für Boras Basket in Schweden. Aktuell läuft Watson-Boye in der Canadian Elite Basketball League für die Ottawa Black Jacks auf. Zuvor hatte der Club bereits die Verpflichtung von Moritz Krimmer bekanntgegeben.

© dpa-infocom, dpa:240607-99-309797/2