Bamberg Baskets verpflichten US-Profi aus Ungarn

Bamberg hat den nächsten Amerikaner verpflichtet. Der einstige deutsche Serienmeister entdeckte den Aufbauspieler in Ungarn.

Die Bamberg Baskets haben einen weiteren US-Profi für die neue Saison in der Bundesliga verpflichtet. Aufbauspieler Noah Locke (25) kommt vom ungarischen Erstligisten SZTE-Szedeák Szeged, wie die Franken am Dienstag mitteilten. In der dortigen Liga war Locke Topscorer mit 23,6 Punkten pro Partie. „Noah hat gleich in seinem ersten Jahr in Europa gezeigt und auch bewiesen, dass er als Scorer agieren kann. Das ist es auch, was wir uns vorstellen und uns von ihm erwarten“, sagte Coach Anton Gavel.

Vor Locke hatte Bamberg bereits Flügelspieler Moritz Krimmer sowie die Amerikaner Ibrahim Watson-Boye, Ronaldo Segu, und KeyShawn Feazell verpflichtet. Damit stehen bislang zehn Profis für die kommende Spielzeit im Baskets-Kader.

