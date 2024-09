Ballack: Duell Bayern vs. Bayer richtungsweisend für Saison

Michael Ballack spielte in seiner Karriere für München und Leverkusen. Er kennt das Fußball-Geschäft genau. Vom Topduell zwischen beiden Teams erwartet er viel.

Michael Ballack misst dem Topspiel zwischen dem FC Bayern und Meister Bayer Leverkusen eine große Bedeutung bei. „Es wird ein richtungweisendes Spiel, wie die Liga dieses Jahr laufen dürfte“, sagte der frühere Nationalmannschaftskapitän im Interview des „Kölner Stadtanzeiger“.

Sollte der Fußball-Rekordmeister aus München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zu Hause gewinnen, „wird es für die Konkurrenz, nicht nur für Leverkusen, ganz schwer dranzubleiben. Davon bin ich überzeugt“, meinte Ballack, der in seiner erfolgreichen Karriere für beide Clubs auflief. Sollte Leverkusen aber erneut die Bayern schlagen, „dann wird sich bei den Bayern vieles korrigieren und die Leistungen zuvor werden unter einem anderen Licht erscheinen“, so der 48-Jährige.

Kompany „voll respektiert“

Dass die in der Vorsaison titellosen Bayern unter dem neuen Trainer Vincent Kompany eine starke Frühform haben, überrasche ihn nicht. „Ich kenne das aus eigener persönlicher Erfahrung: Wenn ein neuer Trainer kommt – gerade bei so einer Top-Mannschaft – dann gibt es einen Neustart, alle Spieler müssen sich beim neuen Trainer beweisen und das kitzelt immer extra Prozente raus und soll eigentlich immer zur Leistungssteigerung führen, zumindest in den ersten Wochen und Monaten“, sagte der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler.

Es sei beim FC Bayern immer entscheidend, „die Spieler zum Laufen zu bringen, den Kopf zu erreichen. Wichtig für Kompany ist, dass er voll respektiert wird – trotz seiner jungen Trainerkarriere“, sagte Ballack, „und das scheint er hinbekommen zu haben“.

München führt die Bundesliga-Tabelle ungeschlagen mit drei Punkten Vorsprung vor Leverkusen an. 16 Tore schossen Thomas Müller & Co bisher, die Werkself 13.

© dpa-infocom, dpa:240927-930-244930/1