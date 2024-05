Balkon eingebrochen: Seniorin bei Sturz tödlich verletzt

Eine 80-Jährige ist München tödlich verletzt worden, nachdem der Boden ihres Balkons eingebrochen ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel die Frau am Samstagabend von ihrem Balkon im zweiten Stock auf den darunterliegenden Balkon, durchbrach diesen und landete schließlich auf asphaltiertem Boden. Ein Nachbar hörte laut Polizei den Lärm und verständigte die Rettungskräfte. Die Frau sei noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau war rund acht Meter in die Tiefe gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Um welche Art von Balkon es sich handelte und weshalb er eingebrochen war, war laut des Sprechers zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

