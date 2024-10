Balkon brennt - zwei Verletzte und hoher Schaden in München

Erst hörten Anwohner Knallgeräusche, dann brannte ein Balkon. Hat Pyrotechnik ein Feuer verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden? Die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand in einem Münchner Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Die Ursache müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei mit. Bevor das Feuer auf dem Balkon ausbrach, hatten Anwohner den Angaben nach jedoch Knallgeräusche gehört. Zudem seien in den letzten Wochen in der Nähe mehrere Jugendliche beim Zünden von Pyrotechnik beobachtet worden.

Das Feuer griff auf Teile der Wohnung und der Fassade über. Ein 58-Jähriger erlitt Brandverletzungen und kam in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Wie schwer seine Verletzungen sind, konnte die Polizei nicht sagen. Eine 20-Jährige wurde ebenfalls verletzt und ambulant versorgt. Alle anderen Bewohner blieben bei dem Vorfall am Montag unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

