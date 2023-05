Bahnmitarbeiter findet Urne von Verstorbenem in Schließfach

Schließfächer - Schließfächer für das Gepäck von Reisenden am Bahnhof. - Foto: Gregor Fischer/dpa

Ein Bahnmitarbeiter hat eine mit Asche gefüllte Urne in einem Schließfach am Hauptbahnhof Regensburg gefunden. Das Fach sei am Montag bereits seit 47 Tagen belegt gewesen, weshalb der 48-Jährige es öffnete, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Dort fand er die Urne eines Verstorbenen, dessen Daten auf dem Behälter standen.

Den Angaben zufolge sei der Mann bereits im Juli 2022 gestorben und im August darauf eingeäschert worden. Wer die Urne in dem Schließfach abgelegt hatte, blieb zunächst unklar. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Bestattungsgesetz. Demnach müsse eine Urne in Bayern in einer Grabstätte beigesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:230509-99-621230/3