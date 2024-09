Bahnhof Geltendorf nach Verdacht auf Schüsse gesperrt

Bahnhof Geltendorf mehrere Stunden gesperrt - Wegen des Verdachts, auf eine Lok seien Schüsse abgefeuert worden, ist der Bahnhof Geltendorf in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt worden (Archivbild). - Foto: Sven Hoppe/dpa

Lokführer hören laute Geräusche, die Polizei sperrt vorsorglich ab. Der Regionalzug- und S-Bahnverkehr wird für Stunden unterbrochen.

Wegen des Verdachts, dass auf eine Lokomotive Schüsse abgefeuert wurden, ist der Bahnhof Geltendorf (Landkreis Landsberg am Lech) in der Nacht zum Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt worden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Bahn teilte mit, es sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Der Zugverkehr wurde nach knapp sechsstündiger Sperrung gegen 4.30 Uhr am Morgen wieder aufgenommen.

Zwei Lokführer hätten laute Geräusche gehört und an ihrer Lok Beschädigungen festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe die Polizei vorsorglich großräumig abgesperrt. Die Lokomotive werde von Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht.

