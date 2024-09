Bahnfahrten Wien-München nach Hochwasser wieder möglich

Hochwasser in Österreich - Das Hochwasser führte zu massiven Problemen im Bahnverkehr. - Foto: Ernst Weiss/APA/dpa

Die Unwetter hatten zu massiven Problemen im öffentlichen Verkehr geführt. Nun ist Österreichs wichtigste Bahnroute wieder befahrbar.

Österreichs wichtigste Bahnstrecke von Wien Richtung Westen ist nach den schweren Unwettern der vergangenen Tage wieder befahrbar. Das teilte der staatliche Eisenbahnunternehmen ÖBB mit. Somit sind Zugfahrten zwischen der Hauptstadt und Zielen wie Salzburg und München wieder möglich. Die Weststrecke war am Wochenende unterbrochen worden.

Die staatlichen ÖBB und die private Westbahn können jedoch bis auf Weiteres die regulären Fahrpläne nur eingeschränkt bedienen. Denn Hochwasser und Erdrutsche haben auf der Weststrecke erhebliche Schäden angerichtet. „Die Schadenevaluierungen und Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren“, hieß es von der ÖBB.

Wegen der starken Regenfälle war es in Wien auch zu massiven Problemen im öffentlichen Verkehr gekommen. Am Mittwoch nahmen die U-Bahnen in der Zwei-Millionen-Stadt ihren Betrieb wieder auf.

