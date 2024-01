Baggerfahrer schiebt Auto gegen Garagenwand

Ein Baggerfahrer hat in Oberfranken nach einem medizinischen Notfall die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ein Auto gegen eine Garagenwand geschoben. Der Fahrer des Wagens habe bei dem Unfall in Sonnefeld (Landkreis Coburg) noch aus dem Fahrzeug springen können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Vorfall am Montag wurde demnach auch eine Straßenlaterne umgefahren und ein weiteres Auto beschädigt.

Der 41 Jahre alte Baggerfahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro. Ermittelt werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

