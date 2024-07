Bagger kippt an Bahnhof in Freilassing auf Gleis

Der Bahnhof an der Grenze zu Österreich soll barrierefrei umgebaut werden. Dabei kommt es zu einem Unfall - mit Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Bei Bauarbeiten am Bahnhof Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) ist am Donnerstag ein Bagger auf Gleise gekippt und hat so Probleme im Zugverkehr verursacht. Ein Railjet-Fernzug aus München hat nach dem Unfall am Vormittag einige Hundert Meter vor dem Hindernis rechtzeitig bremsen können, teilte die Bundespolizei mit.

Ein Sicherungsposten habe den Lokführer mit kreisenden Armbewegungen als Notsignal gewarnt. Verletzt wurde bei dem Unfall nahe der Grenze zu Österreich demnach niemand.

Allerdings habe der Bagger auch am Nachmittag noch zwei Gleise am Bahnhof Freilassing blockiert, teilte die Bundespolizei mit. Ein Spezialkran solle das Fahrzeug bergen, bis zum Abend sei weiter mit verspäteten Zügen auf der Route zwischen Salzburg und München zu rechnen. Die Beamten ermitteln zum genauen Unfallhergang.

