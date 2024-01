Feuerwehr - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Bagger hat auf einem Verladebahnhof in Offingen (Kreis Günzburg) gebrannt. Ein Lokführer bemerkte den brennenden Bagger am Donnerstagabend und rief die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein vollständiges Ausbrennen des Baggers verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an der Elektrik ausgegangen. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

