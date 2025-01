Brand eines Wohnhauses in Mogendorf - Die Einsatzkräfte rückten zu dem Brand aus. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Bagger gerät bei der Arbeit auf einer Wasserschifffahrtsstraße in Brand. Was die Polizei bisher mitteilt.

Ein Bagger auf einem Schiff ist in Flammen aufgegangen, nachdem er eine Stromleitung in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) berührt hat. Passiert sei das bei Arbeiten auf einer Wasserschifffahrtsstraße am Nachmittag, teilte die Polizei mit. Weitere Details gab es bislang keine. Der Einsatz laufe noch, sagte ein Pressesprecher.

