Bagger auf Schiff berührt Leitung - Stromausfälle

Ein Bagger auf einem Schiff in Unterfranken gerät in Brand. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Schiffsverkehr, sondern auch auf rund 1.000 Haushalte in der Region.

Ein Unfall bei Verladearbeiten auf einem Schiff hat zu einem Stromausfall in drei unterfränkischen Gemeinden geführt. Wie der Netzbetreiber Bayernwerk mitteilte, waren geschätzt 1.000 Haushalte in den Orten Karlstadt, Himmelstadt und Zellingen am Nachmittag rund eine Stunde lang ohne Strom.

Nach Polizeiangaben hatte ein Bagger auf ein Schiff auf einer Wasserschifffahrtsstraße in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) verladen werden sollen. Dabei blieb er jedoch an einem Fußgängersteg hängen, berührte eine Stromleitung und geriet in Brand. Der Steg musste mit einem Kran gesichert werden, zunächst war die Schifffahrt in dem Bereich nach Polizeiangaben bis in den Abend hinein gestoppt. Wann die Strecke wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden konnte, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:250120-930-349940/2