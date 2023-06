Badegäste retten Vierjährigen vor dem Ertrinken in Freibad

Gerettet werden konnte ein Vierjähriger, der bewusstlos im Rosenheimer Freibad entdeckt worden war. −Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Beinahe ertrunken wäre ein vierjähriger Bub am Donnerstagnachmittag im Rosenheimer Freibad. Ein 18-jähriger junger Mann aus Rott am Inn reanimierte den bewusstlos im Wasser treibenden Jungen. „Er rettete dem Kleinen somit das Leben“, erklärte die Rosenheimer Polizei am Freitagmorgen.



Wie die Beamten berichten, ist der Badeunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr im Rosenheimer Freibad für den Vierjährigen nur durch schnelles Handeln anderer Badegäste glimpflich ausgegangen. Der Bub aus Rosenheim hatte sich eigentlich mit seiner 28-jährigen Mutter im Kinderbecken des Freibades aufgehalten. Dann riss er sich von seiner Mama los und verschwand unter den vielen Badegästen im zu der Zeit sehr gut besuchten Freibad.



Die Mutter begann zusammen mit einer Bekannten sofort auf die Suche nach ihrem Sohn, bis sie letztlich eine Menschentraube am Beckenrand wahrnahm. Wie sich später herausstellte, war der Bub vom Kinder- in den Familienbereich gelaufen, wo das Wasser viel zu tief für ihn war. Zwei zwölfjährige Mädchen aus Rosenheim, die sich zum Unglückszeitpunkt im Familienbecken befanden, erkannten den Jungen im Wasser treibend und eilten herbei.



Als der Bub auf ein Antippen der Mädchen nicht reagierte, hoben sie ihn aus dem Wasser, riefen sofort um Hilfe und brachten ihn an den Beckenrand. Ein 18-Jähriger aus Rott am Inn begann umgehend mit der Reanimation des Jungen und rettete dem Kleinen das Leben.



Der hinzugerufene Rettungsdienst mit Notarzt brachte den Jungen im weiteren Verlauf ins Klinikum, wo er weiter beobachtet werden soll, um etwaige Folgeschäden auszuschließen. „Nur durch das schnelle und beherzte Eingreifen der aufmerksamen Ersthelfer überlebte der Junge und konnte bei Bewusstsein ins Klinikum verbracht werden“, gab sich die Rosenheimer Polizei überzeugt.

